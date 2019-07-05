РАНХиГС провело исследование, чтобы определить желаемый уровень зарплат среди российской молодежи. Опрос проводился среди молодых людей от 18 до 30 лет. На самую большую ежемесячную зарплату рассчитывают специалисты информационных технологий - 50-60 тысяч рублей.
На такой же уровень оплаты труда рассчитывают и 25% сотрудников силовых ведомств. А финансисты и рекламщики оценивают свой труд на 30-40 тысяч рублей в месяц. Результаты опроса свидетельствуют о том, что самыми умеренными ожиданиями обладают специалисты в области здравоохранения, науки, образования и культуры. Более 40% из них сообщили, что хотят зарабатывать 20-30 тысяч рублей в месяц.
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