Опрос: молодежь хочет получать зарплату 50-60 тысяч рублей

РАНХиГС провело исследование, чтобы определить желаемый уровень зарплат среди российской молодежи. Опрос проводился среди молодых людей от 18 до 30 лет. На самую большую ежемесячную зарплату рассчитывают специалисты информационных технологий - 50-60 тысяч рублей.



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На такой же уровень оплаты труда рассчитывают и 25% сотрудников силовых ведомств. А финансисты и рекламщики оценивают свой труд на 30-40 тысяч рублей в месяц. Результаты опроса свидетельствуют о том, что самыми умеренными ожиданиями обладают специалисты в области здравоохранения, науки, образования и культуры. Более 40% из них сообщили, что хотят зарабатывать 20-30 тысяч рублей в месяц.