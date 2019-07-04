В России резко выросло количество объявлений о продаже бизнеса - Avito

Из-за большого количества предложений по продаже бизнеса его стоимость снизилась в среднем на 8%. Примечательно, что желающих продать собственное дело стало больше почти во всех регионах России. Согласно статистике сервиса объявлений "Авито" купить готовый бизнес можно в среднем за 3,05 миллиона рублей.



Покупка Готового Бизнеса

По данным сервиса, количество объявлений о продаже бизнес с апреля по июнь текущего года увеличилось на 27% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. При этом, количество поисковых запросов за этот период увеличилось только на 6%, что и привело к снижению стоимости.