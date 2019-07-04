Росстат вновь зафиксировал рост цен на бензин в 48 регионах страны

За неделю, с 24 июня по 1 июля, цены на бензин в России в среднем выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).



На российских АЗС начали расти цены на бензин / Новости от 09.01.2019 17:04

Увеличение цен на топливо отмечено в 48 регионах страны. Сильнее всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (на 1,3%). Снижение цен отмечено только в Москва (на 0,1%) и Кызыле (на 0,3%).

Средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 поднялись на 0,1%. Бензин марки Аи-98 подорожал на 0,2%. Стоимость дизельного топлива не изменилась, уточняют в службе.

Самые высокие цены на бензин к 1 июля были зафиксированы в Анадыре (57,74 руб. за литр), Якутске (55,34 руб.) и Магадане (51,24 руб.). Самый дешевый бензин оказался в Салехарде (41,32 руб.), Барнауле (42,15 руб.) и Назрани (42,16 руб.)

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле. Об этом рассказал один из автомобилистов, видео которого опубликовал Telegram-канал "Усы Пескова".

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