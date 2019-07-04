Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
"Сначала они [слова] казались правильными, потом общим местом, затем обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния", - цитирует ее слова агентство "РБК".
По мнению главы ЦБ, для обеспечения роста экономики необходимо создать стимулы для развития предпринимательской инициативы, поскольку экономический рост создает бизнес, а не государство.
"Частные инвестиции - это прежде всего дополнительный акционерный капитал, собственные средства крупного бизнеса и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост. А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата", - объяснила она.
Также стоит приготовиться к тому, что все структурные изменения требуют времени, но общество не хочет ждать. "Мы сначала из-за высоких цен на нефть, потом из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности откладывали проведение многих назревших структурных реформ. И теперь хотим быстрого результата. В итоге оказываемся снова в ловушке поиска простых решений", - заключила глава Банка России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США по-прежнему остаются крупнейшим инвестором в российскую экономику. Реальные американские инвестиции в Россию более чем в 13 раз превышают официальную оценку Центробанка.
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