Совокупный индекс PMI, который отражает уровень деловой активности опустился ниже 50 пунктов, что является критическим показателем с 2016 года. Некоторые связывают это с резким замедлением роста российской экономики, поскольку обещанного роста ВВП на 1% по итогам года уже не ожидают.
Как утверждают аналитики, PMI зависит от валютных курсов, поэтому иногда индекс может быть неточен. Ранее министр экономического развития РФ указывал на то, что показатели российской экономики не указывают на рецессию. Также Максим Орешкин утверждал, что в июне ВВП России вырастет больше, чем месяцем ранее.
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