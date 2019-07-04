ГД изучает возможность компенсаций по вкладам Сбербанка до 1991 года

Группа депутатов "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает компенсацию вкладов Сбербанка до 1991 года. Также закон включает в себя пункт о компенсациях за страховые взносы до 1 января 1992 года.



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Примечательно, что закон, регулирующий выплату компенсаций по вкладам Сбербанка уже был принят почти 20 лет назад, однако его действие ежегодно приостанавливалось с 2003 года. На данный момент закон и вовсе заблокирован до 1 января 2022 года.

Сергей Миронов предлагает ежегодно выделять из государственного бюджета не меньше 2,5% от общей суммы задолженности для выплаты компенсаций по вкладам. На данный момент общая сумма долга перед населением составляет 44 триллиона рублей.