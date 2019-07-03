Целый ряд крупнейших мировых производителей электроники намереваются в ближайшее время частично перенести свое производство из Китая.
Об этом сообщает деловая газета из Японии Nikkei.
Таким образом, пишут авторы материала, компании пытаются избежать пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки.
Согласно предоставленной информации, компании Hewlett-Packard и Dell, например, намереваются вывести примерно треть своего производства за пределы Китайской народной республики.
Nikkei сообщает, что о том же в данный момент размышляют компании Microsoft, Google, Amazon, Sony, Nintendo, Lenovo и Acer.
Напомним, что Китай и США на протяжении последних нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний этап консультаций прошел в мае в Вашингтоне. После него стороны конфликта зашли в тупик.
10 мая Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные пошлины на продукцию китайского производства на сумму в 200 миллиардов долларов, повысив ставку с 10% до 25%.
В ответ Китайская народная республика ввела пошлины на 60 миллиардов долларов товарных позиций американского производства.
Отметим, что 29 июня в ходе саммита Большой двадцатки в Японии состоялась двусторонняя встреча действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трамп и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина.
Главы двух сверхдержав договорились о возобновлении прерванных торговых переговоров между США и Китаем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что источник в администрации президента США рассказал, какой исход переговоров с Си Цзиньпином устроит Дональд Трампа.
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