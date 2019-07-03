Крупнейшие производители электроники переносят производство из Китая

Целый ряд крупнейших мировых производителей электроники намереваются в ближайшее время частично перенести свое производство из Китая.



Китай или Россия? Кто пострадает от новых санкций США / Новости от 21.09.2018 23:05

Об этом сообщает деловая газета из Японии Nikkei.

Таким образом, пишут авторы материала, компании пытаются избежать пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки.

Согласно предоставленной информации, компании Hewlett-Packard и Dell, например, намереваются вывести примерно треть своего производства за пределы Китайской народной республики.

Nikkei сообщает, что о том же в данный момент размышляют компании Microsoft, Google, Amazon, Sony, Nintendo, Lenovo и Acer.

Напомним, что Китай и США на протяжении последних нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний этап консультаций прошел в мае в Вашингтоне. После него стороны конфликта зашли в тупик.

10 мая Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные пошлины на продукцию китайского производства на сумму в 200 миллиардов долларов, повысив ставку с 10% до 25%.

В ответ Китайская народная республика ввела пошлины на 60 миллиардов долларов товарных позиций американского производства.

Отметим, что 29 июня в ходе саммита Большой двадцатки в Японии состоялась двусторонняя встреча действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трамп и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина.

Главы двух сверхдержав договорились о возобновлении прерванных торговых переговоров между США и Китаем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что источник в администрации президента США рассказал, какой исход переговоров с Си Цзиньпином устроит Дональд Трампа.

Читайте также:

Китай разрушит сланцевую промышленность США.