Свои доходы и расходы контролирует лишь четверть россиян

Только четверть граждан России контролирует своих расходы и доходы. Каждый десятый не беспокоится о финансовом планировании. К такому выводу пришли специалисты платежной системы "Мир".



Неделя сбережений: россиян учат правильно планировать семейный бюджет / Новости от 29.10.2018 17:56

Результаты проведенного социологического опроса показали, что 63% респондентов пытаются контролировать свой бюджет, но делают это с переменным успехом, часто выходя за его месячные рамки. Каждый десятый опрошенный не беспокоится о том, чтобы отслеживать свои финансы, отмечается в исследовании.

Люди, которые занимаются финансовым планированием, чаще встречаются среди тех, кто расплачивается безналично. Доля граждан, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными (28% против 11%).

Реже всего контролируют свой бюджет молодые россияне в возрасте от 18 до 25 лет. Люди со средним и выше среднего доходом чаще более внимательно относятся к планированию своего бюджета. Финансовое планирование популярно в Москве и крупных российских городах. Чем меньше населенный пункт, тем реже его жители следят за своими расходами и доходами.