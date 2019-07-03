Влияние низких доходов россиян на резкий рост потребительского кредитования преувеличено. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Считать, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения - это, конечно, большое преувеличение", - сказала она в интервью агентству Reuters.
Глава ЦБ подчеркнула, что рост кредитования не грозит стать "пузырем", регулятор следит за тем, чтобы он не возник. Сейчас долговая нагрузка населения страны умеренная и больших рисков нет, считает Набиуллина.
Снижение ключевой ставке не окажет большого влияния на поведение заемщиков. По ее прогнозам, темпы роста потребительского кредитования снизятся, но все равно останутся высокими. Снижение произойдет во многом благодаря регулированию показателей долговой нагрузки, которые были введены Центробанком.
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