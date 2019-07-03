За первое полугодие 2019 года Грузия экспортировала в Россию более 25 миллионов бутылок вина, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает Национальное агентство вина Грузии.
По данным грузинского агентства, за период с января по июнь Россия стала лидером среди импортеров вина. На втором месте идет Украина, которая закупила около 3,7 миллионов бутылок вина. Далее идет Китай (3,5 млн), Польша (более 1,8 млн) и Казахстан (1,6 млн).
За шесть месяцев текущего года на 88% вырос экспорт грузинского вина в США. Рост поставок был отмечен во Франции, Литве, Монголии, Белоруссии, Израиле и Канаде.
Всего в первом полугодии Грузия экспортировала около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Общая стоимость поставок выросла на 9%.
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