Москва и Барнаул вошли в число городов с самым быстрым ростом зарплат

Барнаул и Москва вошли в число городов с самыми высокими темпами роста зарплат в России. По итогам второго квартала 2019 года зарплата в этих городах выросла на 11,6% и 10,9% соответственно.



Названы регионы России с самыми высокими зарплатами / Новости от 03.12.2018 08:42

Как уточняет агентство РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Авито", тройку лидеров замыкает Тюмень, где зарплаты выросли на 10,2%. Меньшие темпы роста зафиксированы в Новосибирске (9,4%), Екатеринбурге (9,2%) и Тольятти (9%).

Исследователи проанализировали данные из 23 городов страны. Средняя заработная плата в них выросла на 6% по сравнению с 2018 годом, составив 37 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года отмечены в Москве (57,9 тысяч), Санкт-Петербурге (47,4 тысячи) и Екатеринбурге (39 тысяч). Минимальные зарплаты оказались в Тольятти (29,2 тысячи), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30 тысяч).