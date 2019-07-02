ФАС проверит ценообразование на российском рынке мяса

Замглавы ФАС Андрей Цыганов рассказал журналистам, что ведомство планирует проверить ценообразование на российском рынке мяса из-за возможного повышения цен. Цыганов пояснил, что сейчас Федеральная антимонопольная служба не может однозначно сказать есть ли нарушения на рынке мяса в России, поэтому эту отрасль планируют исследовать.



В России резко выросли цены на куриное мясо / Новости от 30.10.2018 17:55

"Так сразу нельзя сказать обусловлен ли рост цен на рынке мяса. Нам нужно тщательно исследовать эту область, чтобы прийти к однозначному выводу. Будем внимательно смотреть законно ли повышение стоимости мяса и какими обстоятельствами оно обусловлено", - пояснил Андрей Цыганов.

Ранее Министерство сельского хозяйства России подвергло критике предложение Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд рублей. В Минсельхозе утверждают, что это приведет к повышению стоимости мясной продукции на 10%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России хотят ввести акциз на колбасу и сосиски.

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