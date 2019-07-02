Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции

Индия перестала закупать российскую сельскохозяйственную продукцию.



Из Индии «смыло» туристов / Новости от 24.08.2018 13:52

Об этом сегодня на заседании совета по вопросам АПК при Совете Федерации заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

Специалист заявила, что российское ведомство надеется на изменение текущей ситуации. Лут отметила, что Россия нуждается в Индии, ведь рынок ее огромен.

Напомним, что на сегодняшний день в Индии проживает порядка полутора миллиардов человек.