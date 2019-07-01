Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

Россияне тратят все больше своих доходов на обязательные платежи и выплаты по кредитам. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о балансе доходов и расходов населения.



Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму / Новости от 29.03.2019 18:41

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов. Одновременно с этим снижаются сбережения граждан. В прошлом году они снизились на 1% и продолжили сокращаться в первом квартале 2019 года (-0,4%). В минувшем году россияне направили на сбережения только 3,7% своих доходов, отмечает в Росстате.

Объемы кредитных платежей россиян за 2018 год выросли почти на 30%. Максимальный рост за пять лет показали выплаты по налогам (+10%). Эксперты отмечают, что темпы роста обязательных платежей во многом опережают рост реальных доходов населения. Причиной такого резкого увеличения налоговых платежей стало изменение ставки НДС с 18 до 20%.

Россияне тратят большую часть своих доходов (81%) на текущее потребление - на покупку товаров и услуг. В первом квартале 2019 года доля потребительских расходов оказалась самой высокой с 2014 года (87% против 90%). Почти половине российских семей (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, уточняет агентство "РБК".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что три четверти россиян (74%) не считают нынешнее время благоприятным для крупных покупок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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