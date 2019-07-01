Три четверти россиян (74%) не считают нынешнее время благоприятным для крупных покупок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Только 25% респондентов считают, что в текущей экономической ситуации возможно совершать крупные покупки, подчеркивают социологи. Между тем индексы потребительского и кредитного доверия продолжают укрепляться с начала годы. Показатель потребительского доверия остается умеренно стабильным, а индекс кредитного доверия вырос на 2% по сравнению с январем.
Почти половина опрошенных россиян (46%) считают банковские вклады самым оптимальным решением. Обратного мнения придерживаются 32% респондентов.
Доля граждан, считающих необходимым сократить повседневные расходы для экономии, выросла с 66 до 68%. Только 22% опрошенных стремятся быстрее потратить заработанные деньги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что около 70% россиян хотят сократить свои повседневные траты. При этом, 26% респондентов оценивают текущую экономическую ситуацию благоприятной для крупных покупок.
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