С 1 июля в России изменились правила выдачи микрозаймов. Теперь предельная задолженность по микрокредиту не может превышать размер ссуды более чем в два раза.
Микрофинансовые организации и банки должны прекратить начисление процентов, в случае достижения предельного значения. Также проценты по займам не могут превышать более 1% в день.
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