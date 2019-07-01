В РФ вступили в силу измененные правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в России изменились правила выдачи микрозаймов. Теперь предельная задолженность по микрокредиту не может превышать размер ссуды более чем в два раза.



Россиянам ограничили микрокредиты и скостили долги

Микрофинансовые организации и банки должны прекратить начисление процентов, в случае достижения предельного значения. Также проценты по займам не могут превышать более 1% в день.