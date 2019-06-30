Минсельхоз намерен запретить чиновникам закупать зарубежные вина

Министерство сельского хозяйства России предложило не допускать к государственным закупкам любые зарубежные вина. Такая мера поможет поддержать российское виноделие, считают в ведомстве.



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Как отмечает "Российская газета", отечественные виноделы одобряют такую инициативу, но считают ее символической. На рынок госзакупок такой запрет почти не повлияет.

"Во всех уважающих себя винодельческих державах, к которым относится и Россия, никто гостям чужое вино не подает", - сказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Минсельхоз продолжает расширять поддержку российского виноделия. Ведомство считает необходимым разрешить наружную рекламу российского вина на щитах около винзаводов, аэропортов торговых центров и гостиниц. Соответствующий законопроект уже разработан и проходит общественное рассмотрение.