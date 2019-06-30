Министерство сельского хозяйства России предложило не допускать к государственным закупкам любые зарубежные вина. Такая мера поможет поддержать российское виноделие, считают в ведомстве.
Как отмечает "Российская газета", отечественные виноделы одобряют такую инициативу, но считают ее символической. На рынок госзакупок такой запрет почти не повлияет.
"Во всех уважающих себя винодельческих державах, к которым относится и Россия, никто гостям чужое вино не подает", - сказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Минсельхоз продолжает расширять поддержку российского виноделия. Ведомство считает необходимым разрешить наружную рекламу российского вина на щитах около винзаводов, аэропортов торговых центров и гостиниц. Соответствующий законопроект уже разработан и проходит общественное рассмотрение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Спикер болгарского парламента выступила с русофильской речью в Совете Федерации РФ. Разрешит ли Вашингтон Софии реализовать совместные с Россией проекты?
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.