Цены на услуги ХЖК в России с 2017 по 2018 год выросли на 5,3%

За период с 2017 по 2018 год цены на коммунальные услуги в России выросли на 5,3%, составив почти 18 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Эксперты рассказали, когда ждать новое повышение цен на услуги ЖКХ / Новости от 24.01.2019 22:51

По оценке экспертов, Магаданская область и Камчатский край стали лидерами среди регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека. Жители этих регионов тратят на коммунальные услуги 42 и 41 тысячу в год соответственно. Далее в порядке убывания следуют Мурманская область, Чукотский автономный округ и Московская область. Всего в России 30 регионов с показателями выше среднестатистических.

Минимальные платежи отмечены у жителей Дагестана (5,4 тысячи рублей в год), а также в Республике Тыве и Ингушетии. Как объясняют специалисты, низкие цены на услуги ЖКХ приходятся на регионы с низким доходом населения, больше платить люди все равно не смогут.

Больше остальных платят жители северных и дальневосточных регионов из-за сурового климата и небольшого количества населения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие способы позволяют получить перерасчет за коммунальные услуги.

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