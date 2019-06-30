Трамп заявил о хороших перспективах подписания торгового договора с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших перспективах заключения торгового соглашения с Китаем, однако это произойдет еще не скоро.



Трамп посоветовал Китаю не затягивать с подписанием торгового соглашения / Новости от 12.05.2019 05:36

"Важно отметить, что мы снова начали переговоры с Китаем, поскольку наши отношения с ними остаются очень хорошими. Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость ее заключения. Я не спешу, но все выглядит очень хорошо!", - написал он на своей странице в Twitter.

Американский президент заверил, что не собирается вводить новые пошлины на китайские товары во время переговоров. Он также разрешил американским высокотехнологичным компаниям продавать продукцию китайской Huawei, если они не будут угрожать национальным интересам США.

В ходе переговоров Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20 было достигнуто торговое перемирие между США и Китем. Новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены, однако заключить соглашение стороны так и не смогли.