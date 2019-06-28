Издание Content Review, посвященное анализу рынка телекоммуникаций, составило рейтинг стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета.
Российская Федерация заняла в рейтинге четвертое место. Эксперты указывают, что в июне текущего года гигабайт трафика в России в среднем стоил якобы всего 37,9 рублей.
В рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом РФ заняла первое место. В Content Review указали, что на данный момент средняя его стоимость по стране составляет 613 рублей в месяц, а среднее значение по миру же, например — 2791,9 рублей в месяц.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.