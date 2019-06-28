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Content Review: в РФ самый дешевый безлимитный интернет в мире

Экономика print

Издание Content Review, посвященное анализу рынка телекоммуникаций, составило рейтинг стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета.


Что будет с интернетом в России, если зарубежные компании откажутся платить за «пакет Яровой» / Новости от 23.08.2018 16:51

Российская Федерация заняла в рейтинге четвертое место. Эксперты указывают, что в июне текущего года гигабайт трафика в России в среднем стоил якобы всего 37,9 рублей.

В рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом РФ заняла первое место. В Content Review указали, что на данный момент средняя его стоимость по стране составляет 613 рублей в месяц, а среднее значение по миру же, например — 2791,9 рублей в месяц.

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Content Review: в РФ самый дешевый безлимитный интернет в мире
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