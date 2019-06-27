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Росстат: потребительские цены на бензин в России поднялись на 0,3%

Экономика print

Потребительные цена на бензин в России за май в среднем поднялись на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цены производителей на бензин по итогам минувшего месяца выросли на 17,5%. 


Цены на бензин заморозили до 1 июля / Новости от 29.03.2019 18:39

По данным службы, потребительские цены на бензин в мае были в 2,3 раза выше цен производителей. Розничная цена литра бензина в среднем составила 44,13 руб., литра дизельного топлива - 46,14 руб. Средние цены производителей составили в мае 19,48 руб. за литр. 

Самый значительный рост цен отмечен в Туве (на 4,9% до 42,97 руб.), в Кировской области (на 1,6% до 44,23 руб.) и в Хабаровском крае (на 1,5% до 43,28 руб.). Бензин в Москве подешевел на 0,1% (до 46,04 руб.), в Санкт-Петербурге цены также снизились на 0,1% (до 45,06 руб.).

Напомним, в конце мая ряд АЗС предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о резком росте биржевых цен на бензин. С апреля по май цены на АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 18,5%, а АИ-92 - на 23%.

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