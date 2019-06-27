Правительство запретило хранение денег ПФР в соблюдающих санкции банках

Денежные резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию теперь не смогут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительстве.



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Как уточняет агентство "РБК", резерв составляет до 10% от суммы средств пенсионных накоплений фонда. Почти все эти деньги размещаются на банковских депозитах. Банки участвуют в аукционе на хранение пенсионных денег, окончательное решение принимает Пенсионный фонд.

Новые поправки уточняют требования к банкам. Теперь средства резервов не смогут размещаться в тех банках, которые придерживаются санкций в отношении России. В документе нет ясного определения того, что конкретно понимается под исполнением санкций.

Достаточным основанием для отказа банку в размещении пенсионных резервов станет даже "наличие угроз применения кредитной организацией таких ограничений". Список таких банков будет утвержден отдельным постановлением правительства.