Правительство решило продлить продэмбарго до конца 2020 года

Продовольственное эмбарго в отношении некоторой продукции из ЕС, США и Украины и других стран продлено до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.



Эксперт прокомментировал возможность расширения российского продуктового эмбарго / Новости от 18.02.2019 18:53

Документ вносит поправки в принятые ранее постановления о сроках действия ограничительных мер. Действие продовольственного эмбарго накануне своим указом продлил президент России Владимир Путин. Правительство обеспечило исполнение распоряжения главы государства.

Эмбарго была введено в ответ на иностранные санкции в отношении России 7 августа 2014 года. Под запрет попала некоторая продукция из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Речь шла о поставках в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей. Спустя год ограничения распространились на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию. С 1 января 2016 года они стали действовать в отношении продуктов с Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин подписал указ о продлении экономических ограничений в отношении Евросоюза до конца 2020 года. Речь идет об эмбарго продуктовой продукции, которое было введено в ответ на антироссийские санкции со стороны Европы.

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