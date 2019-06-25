По итогам Инвестиционного Сабантуя подписан ряд соглашений на 69 млрд рублей

23 июня в Сибае завершился I Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье 2019". Форум длился 2 дня. По его итогам было подписано 8 соглашений и соглашений о намерениях на общую сумму 69 млрд рублей. Главной темой мероприятия стал проект "Innoregion: территория, где все хотят работать".

Участники

"Первый инвестиционный сабантуй превзошел наши ожидания по количеству участников. Если изначально мы ставили себе квоту в 500 человек, то за прошедшие месяцы подготовки ее пришлось увеличить в 2 раза. Сабантуй собрал 1286 представителей федеральных и региональных государственных органов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из 11 стран мира, включая Россию: это Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Иордания, Казахстан, Сербия, Турция, Франция и Хорватия", — подвел итоги сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета Инвестиционного сабантуя Андрей Назаров.

В работе форума также принимало участие 129 волонтеров из 8 стран: Замбии, Бенина, Колумбии, Малайзии, Анголы, Индии, Узбекистана, Афганистана.

За 2 дня на полях Инвестсабантуя прошло 12 деловых мероприятий, включая 9 деловых секций, заседание Инвестиционного совета Республики Башкортостан и большое пленарное заседание, посвященное развитию Зауралья, как глобальной корпорации, где все хотят жить и работать.

"Начало неплохое. — оценил работу форума врио главы Башкирии Радий Хабиров. — Второе: состав участников и темы, которые обсуждались сегодня, претендуют на то, чтобы наш зауральский форум назывался всероссийским инвестиционным. Третье: этот форум интересен сибайцам, потому что если вы выходите на улицу и смотрите на жителей, то кроме улыбок и хорошего настроения вы ничего не увидите".

"Башкортостан — и так один из крупных регионов по объему привлеченных инвестиций. Потенциал полностью еще не может быть реализован. У главы республики и его команды — огромные планы по налаживанию новых соглашений и привлечению новых инвестиций", — заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив в ходе пленарного заседания Светлана Чупшева.

Международные участники

Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье 2019", также посетил известный голливудский актёр, мастер боевых искусств, специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.

На полях форума он встретился с врио Главы Башкортостана Радием Хабировым, в ходе которой стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества в области развития спорта. Сигал также провел ряд бизнес-встреч по вопросам развития бизнеса в регионе, в том числе и аграрной сфере.

"У Башкортостана колоссальный потенциал, поскольку он находится в самом центре европейско-азиатского региона. Ранее основной упор делался именно на промышленность, но сегодня местную экономику необходимо переформатировать и мы предлагаем сфокусироваться на 3 главных темах. Одна из них туризм в сотрудничестве с Восточной Европой, преимущественно Австрией. У нас уже есть партнеры, с кем мы начали взаимодействовать в Башкирии. Партнерство также может расшириться в сельском хозяйстве, производстве полезных продуктов и фарм-индустрии. Кроме того, мы считаем, что Башкирия может стать технологическим хабом для старт-апов и не только для соседних регионов, но и ближайших стран, в частности Казахстана", — оценил перспективы Австрийско-Башкирского сотрудничества генеральный директор австрийской компании "Institute for Structured Development" Александр Петриц.

Ранее в Вене было открыто первое международное представительство региона. На полях форума врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о дальнейшем расширении этой сети, в частности второе представительство откроется в августе время в Стамбуле.

В рамках Инвестиционного сабантуя было также подписано соглашение о побратимстве между Сибаем и турецким городом Урла. "Мы видим большие возможности в этом регионе. На форуме мы подписали соглашения с городом Сибай о побратимстве, а сейчас готовим другое соглашение уже в рамках бизнеса. Мы будем сейчас обозначаем ряд отраслей, в которые будем инвестировать", — прокомментировал мэр г. Урла Ибрагим Бурак Огуз.

Потенциал местного аграрного сектора увидела и вице-председатель политической партии "Альтернатива Болгарского Возрождения" Любомира Ганчева: "Это один из самых ярких экономических форумов, на которых я была, поэтому уверена, что у площадки большой потенциал вырасти в глобальный федеральный проект. На полях форума мы провели встречу с врио главой Республики, где обсудили возможности кооперации с Болгарией, которые позволят создать новые рабочие места в Зауралье, чтобы люди не мигрировали отсюда. Уверена, что используя ситуацию вокруг антироссийских санкций регион может наращивать производство сельской продукции, тех же овощей и в будущем сможет поставлять их на европейские рынки. Учитывая, что налоги здесь достаточно низкие и на пленарном заседании глава предложил снизить налог на землю, думаю это станет очень весомым доводом европейских инвесторов инвестировать в республику".

"После этой поездки я уверен, что отношения бизнеса Башкирии и Франции могут стать крепче, особенно если мы будем развивать партнерство между отдельными городами и территориями. Первые французские компании сейчас заходят сюда, и чтобы приводить больше компаний, мы планируем активизировать обоюдные бизнес-миссии, проводить их чаще", — заявил международный эксперт, главный редактор сайта Ecole Major (Франция) Жульен Рошеди.

Работу форума освещало 114 журналистов из 33 федеральных и региональных средств массовой информации.

Культурная программа

Второй день форума прошел в Абзелиловском районе, где в рамках традиционного сабантуя гостей и участников форума познакомили с культурой и традициями республики. Представители 25 муниципалитетов Башкирии развернули национальные юрты. В ходе мероприятия также прошли скачки, турнир по национальной борьбе на приз Главы региона и праздничный концерт с участием звезд российской и башкирской эстрады. Мероприятие посетило 12,5 тысяч человек.

Основные договоренности

По итогам форума подписан ряд инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях на общую сумму 69,5 млрд рублей. Реализация соглашений позволит создать в Республике 1330 новых рабочих мест. Самые крупные проекты планируется реализовать в сельском хозяйстве, туризме и промышленности.

В числе соглашений:

1. Строительство подземного рудника (с инфраструктурой) и отработки запасов Подольского медно-цинкового месторождения. Объем инвестиций — 50 млрд рублей. Количество новых рабочих мест — 400 рабочих мест.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор ООО "УГМК-Холдинг" Андрей Козицын подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство подземного рудника (с инфраструктурой) и отработку запасов Подольского медно-цинкового месторождения. Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта планируется на 2026 год. Предполагаемый объём инвестиций составит 50 млрд рублей. Ожидается, что в итоге будет создано порядка 400 новых рабочих мест.

2. Создание роботизированной молочно-товарной фермы вблизи д. Самарского отделения совхоза в Абзелиловском районе РБ производственной мощностью 63 180 центнеров сырого молока высшего сорта в год. Общий объем инвестиций — 461 тыс. руб. 3. Реконструкция и расширение производственных мощностей по производству гранулированного жома на ОАО "Чишминский сахарный завод". Объем инвестиций — 452 млн рублей.

4. Проект "Модернизация железобетонного завода" в части осуществления деятельности резидента ТОСЭР г. Кумертау. Объем инвестиций — 8,2 млн рублей.

5. Строительство теплиц общей площадью 45,5 га на принципах концессии ГУСП совхоз "Алексеевский" РБ. Инвестор — АО Газпромбанк. Объем инвестиций — 10,5 млрд. рублей. Реализация проекта позволит создать 400 рабочих мест.

6. Создание всесезонного курорта Мраткино с развитием горнолыжного центра "Мраткино" в Белорецком районе. Инвестор — Группа компаний "Садовое кольцо". Объем инвестиций — 6 млрд. рублей. Планируется создать 250 рабочих мест.

Справка: Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2019" — это уникальный фестиваль региональных практик по созданию благоприятного делового климата, привлечению инвестора и сопровождению бизнеспроектов.

Организаторами мероприятия выступили Администрация Главы Республики Башкортостан, Агентство стратегических инициатив, Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" и "Торгово-промышленная Республики Башкортостан.

Второй форум пройдет 20-21июня 2020 года в г. Сибай. С традициями и обычаями Башкирии участников форума будут знакомить в Баймакском районе.