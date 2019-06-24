Почти $16 млрд составила выручка от экспорта военной техники в 2018 году - Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что по итогам 2018 года выручка от военно-технического сотрудничества составила почти 16 млрд долларов. По словам президента, выручка от продажи военной техники увеличивается уже четвертый год подряд. За первый квартал 2019 года положительная динамика сохранилась.



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Также Владимир Путин рассказал, что на данный момент Россия занимает второе место на рынке экспортеров военной техники. Валютная выручка от экспорта военной техники увеличилась на 45%, а общий портфель заказов достиг отметки в 54 миллиарда долларов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что за 2005 год Россия экспортировала военной техники на 5 миллиардов долларов.

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