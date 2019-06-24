Президент России Владимир Путин рассказал, что по итогам 2018 года выручка от военно-технического сотрудничества составила почти 16 млрд долларов. По словам президента, выручка от продажи военной техники увеличивается уже четвертый год подряд. За первый квартал 2019 года положительная динамика сохранилась.
Также Владимир Путин рассказал, что на данный момент Россия занимает второе место на рынке экспортеров военной техники. Валютная выручка от экспорта военной техники увеличилась на 45%, а общий портфель заказов достиг отметки в 54 миллиарда долларов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что за 2005 год Россия экспортировала военной техники на 5 миллиардов долларов.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.