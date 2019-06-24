Доля граждан Российской Федерации, относящихся к так называемому среднему классу, за период с 2014-го по 2017 года снизилась с 37% до 30%.
Об этом сообщает Центр макроэкономического анализа Альфа-банка.
Отмечается, что под средним классом в данном исследовании подразумевались россияне с доходом от 39 до 99 тысяч рублей.
Именно этот слой населения, указали экономисты, склонен к наличию предметов длительного пользования — например, автомобилей — что и характеризует его именно как средний класс.
Примечательно, что, по данным Центра макроэкономического анализа Альфа-банка, у обеспеченных категорий граждан Российской Федерации за аналогичный период доходы выросли на 11%.
Умеренным ростом доходов может похвастать и малоимущий слой населения — так, бедные россияне в 2017 году стали получать на 4% больше, чем в 2014 году.
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