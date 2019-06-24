Объем государственного долга субъектов Российской Федерации за первый квартал текущего года сократился на 7,3%.
Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Леонид Горин.
На сегодняшний день, указал специалист, государственный долг российских регионов составляет 2,044 триллиона рублей.
Горин отметил, что уровень государственного долга является показателем готовности регионов к реализации нацпроектов.
Также замглавы Минфина РФ указал на то, что ранее сразу 10-15% российских регионов находились в так называемый "зоне финансовой тревоги". Сегодня же, заявил Леонид Горин, лишь два субъекта РФ имеют долговую нагрузку свыше, чем их суммарные доходы.
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