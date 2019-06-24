В Белоруссии предрекают "Дружбе" работу вполсилы в течение года

Магистральный газопровод "Дружба" будет работать вполсилы еще как минимум год.



Белоруссия остановила прием нефти из России по...

Об этом заявили в "Гомельтранснефть Дружба" — белорусском операторе южной ветки газопровода.

Для очистки трубопроводов от некачественной российской нефти, указывают специалисты, понадобится якобы по меньшей мере восемь месяцев.

В "Гомельтранснефть Дружба" отметили, что и это всего лишь предварительные оценки.

Также представители белорусского оператора напомнили, что поставки загрязненной хлоридами нефти из Российской Федерации нанесли экономический ущерб целому ряду государств Европы.

Напомним, что в апреле Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти и приостановила прием нефти из России. Следом остановила поставки нефти по "Дружбе" и Польша.

Поставки были возобновлены лишь в начале июня.