Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении экономических ограничений в отношении Евросоюза до конца 2020 года. Речь идет об эмбарго продуктовой продукции, которое было введено в ответ на антироссийские санкции со стороны Европы.
Антироссийские санкции были введены летом 2014 после референдума на Крымском полуострове, результатом которого стало вступление автономной республики в состав Российской Федерации. Евросоюз не признал результаты референдума и ввел ограничительные меры.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала полный список продуктов питания, которые попали под эмбарго.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.