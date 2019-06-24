Путин продлил эмбарго на продукцию из Евросоюза на год

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении экономических ограничений в отношении Евросоюза до конца 2020 года. Речь идет об эмбарго продуктовой продукции, которое было введено в ответ на антироссийские санкции со стороны Европы.



Эксперт прокомментировал возможность расширения российского продуктового эмбарго / Новости от 18.02.2019 18:53

Антироссийские санкции были введены летом 2014 после референдума на Крымском полуострове, результатом которого стало вступление автономной республики в состав Российской Федерации. Евросоюз не признал результаты референдума и ввел ограничительные меры.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала полный список продуктов питания, которые попали под эмбарго.

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