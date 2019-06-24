Старая программа по развитию моногородов признана неэффективной, на новую выделяют 57,3 млрд рублей

Правительство подготовило новый проект госпрограммы по развитию моногородов в период с 2019 по 2024 год. До конца предыдущего года действовала старая программа, которая была утверждена правительством в 2016 году и должна была продлиться до 2025 года.



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Государство решило прекратить реализацию программы в конце 2018 года из-за критики Счетной палаты. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что утвержденная программа развития моногородов не показала эффективности. Она не помогла моногородам решить свою судьбу, поэтому не может считаться эффективной.

На данный момент в России зарегистрировано 319 моногородов. В 2014 году правительство отнесло к наиболее кризисным 75 моногородов, однако сегодня эта цифра увеличилась на четверть. По данным Росстата, на 2018 год в моногородах проживало 9,2% населения России.

В сентябре правительство планирует точечно пересмотреть список моногородов, а уже в 2020 году составить полностью новый список.

Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов рассказал РБК, что правительству предстоит сложная работа по пересмотру списка моногородов, поскольку регионы включают новые города в список из-за желания получить различные льготы и преференции. Пузанов утверждает, что во многих моногородах наблюдается стабильная экономическая обстановка, но она в любой момент может ухудшиться, поскольку экономика города напрямую зависит от одного градообразующего предприятия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о проблеме моногородов в России. Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко пояснял "Правде.Ру", как правительство решает проблему моногородов.

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