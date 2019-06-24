РФ заняла 12-ое место в рейтинге стран по доступности электроэнергии для населения

Эксперты из РИА составили список стран Европы по доступности электроэнергии для населения.



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Отметим, что рейтинг основывается на данных первой половины текущего года.

На первом месте списка находится крохотный европейский Лихтенштейн — местные жители на свою среднюю зарплату могут приобрести почти 32 тысячи киловатт-часов в месяц.

Специалисты отмечают, что столь высокое место обусловлено высокими зарплатами граждан Лихтенштейна и крайне низкими тарифами на электроэнергию по сравнению с соседним развитыми странами.

Россия заняла лишь 12-е место рейтинга — россияне на среднюю зарплату могут приобрести всего 12 тысяч киловатт-часов в месяц.

Отметим, что это гораздо больше, чем могут себе позволить, например, жители Украины и Германии, но меньше, чем могут себе позволить граждане Финляндии и Казахстана.

Примечательно, что последнее место рейтинга от экспертов из РИА заняла скромная Молдавия. Тамошние жители на свою среднюю зарплату могут приобрести лишь 3 тысячи киловатт-часов в месяц.