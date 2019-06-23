Евросоюз работает над созданием альтернативы ВТО из-за того, что США в последнее время блокируют работу Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты препятствуют назначению новых судей в апелляционный орган организации, что блокирует работу всей организации.
На данный момент еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём ведет торговые переговоры с Канадой на новых условиях. Если переговоры завершаться успешно, договоренности станут основой для заключения торговых сделок с другими странами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ВТО предрекла сильнейший экономический кризис за последние 20 лет.
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Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.