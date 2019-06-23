СМИ: Евросоюз работает над альтернативой ВТО

Евросоюз работает над созданием альтернативы ВТО из-за того, что США в последнее время блокируют работу Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты препятствуют назначению новых судей в апелляционный орган организации, что блокирует работу всей организации.



Ряд стран через ВТО потребовал от ЕС разъяснить...

На данный момент еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём ведет торговые переговоры с Канадой на новых условиях. Если переговоры завершаться успешно, договоренности станут основой для заключения торговых сделок с другими странами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ВТО предрекла сильнейший экономический кризис за последние 20 лет.

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