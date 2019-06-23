EHB: ни одна американская компания не покинула Китай из-за торговой войны

Китайский рынок остается для американских компаний "очень важным", поэтому еще ни одна американская корпорация не приняла решение уйти из Китая. В свою очередь, китайские компании начали корректировать свои бизнес-планы в связи с изменением экономической обстановки из-за ограничительных мер США, сообщает ЕНВ.



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Президент компании AmCham South China назвал агентству "Синьхуа" главную причину, по которой американские компании еще не готовы уйти с китайского рынка. По его мнению, потребительский рынок Китая слишком велик, чтобы его терять. Примечательно, что китайская экономика продолжает расти на фоне торговых трений и создавать дополнительный потребительский спрос, а также возможности для инвестиций.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США опрометчиво поступили, открыто вступив в торговое противостояние с Китаем.

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