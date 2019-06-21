Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов сообщил, что ведомство не видит причин для роста розничных цен на рис.
"Ситуация показывает, что никаких системных факторов для повышения стоимости риса не существует. Запасы риса аналогичны запасам прошлого года. Государство оказывает АПК поддержку в производстве риса. Тем более, что у нас всегда есть возможность пополнить запасы риса за счет импорта", - пояснил Цыганов.
Замглавы ФАС сделал заявление в связи с недавним обращением некоммерческого партнерства "Южный рисовый союз", члены которого рассказали о возможном истощении рисовых запасов к августу текущего года.
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