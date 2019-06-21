Британские и американские инвесторы скупили российские еврооблигации

Минфин РФ доразместил еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов, которые должны быть погашены в 2029 году. Также ведомством были выпущены евробонды на сумму 1 миллиарда долларов с погашением в 2035 году. Около 55% заявок на покупку еврооблигаций поступили из Великобритании.



Курс на дедолларизацию: почему российские банки скупают евро / Новости от 27.09.2018 20:10

Еще 24% заявок поступило от граждан США. Европейские инвесторы скупили около 17% еврооблигаций, а еще 4% бумаг досталось инвесторам из Азии. Почти аналогичная картина наблюдалась и с покупкой евробондов, которые Минфин обязался погасить в 2035 году: 64% бумаг купили британские поданные, 29% бумаг ушло гражданам США, и всего 7% евробондов были куплены европейцами и азиатами.