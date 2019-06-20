Уровень безработицы в России за май снизился до 4,5%. В апреле этот показатель составлял 4,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
"В мае 2019 года по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы, классифицировались как безработные", - отмечается в исследовании.
Подобный показатель безработицы последний раз фиксировался в России в сентября минувшего года, отмечают в службе.
Рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы возглавили Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. За период с ноября 2018 по январь 2019 года общий уровень безработицы составил 4,8%. Годом ранее показатель был на 0,3 процентных пункта выше.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных россиян с начала текущего года связан с увеличением размера пособия по безработице, а также вызван сезонными факторами.
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