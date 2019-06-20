Путин о санкциях: мы ни с кем не ругались, чтобы мириться

В Москве в Гостином дворе в эти минуты проходит семнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. В ходе прямой линии поступило более 1,8 миллиона вопросов.

Вопрос: Проблемы в экономике многие связывают с санкциями. И многие призывают помириться.

Ответ Владимира Путина:

— Во-первых, мы ни с кем не ругались, чтобы мириться. Во-вторых, по данным экспертам Россия не получила 50 миллиардов долларов, Евросоюза — 240 миллиардов, США — 17 миллиардов (у нас небольшой товарооборот), Япония — 24 миллиарда.

Это заставило нас включить мозги. Программа импортозамещения составляет 600 миллиардов рублей. Например, у нас не было морского двигателестроения. Мы за несколько лет это сделали.

Если бы 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать 25,7 миллиарда долларов, мы бы рассмеялись. К 2024 году по плану — экспорт должен достигнуть 45 миллиардов долларов. Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные интересы, то кардинально ничего не изменится. Посмотрите на Китай — тарифы там вводят не из-за Крыма и Донбасса. Это сдерживание конкурента. И с Россией также.

Мое личное убеждение — лучше жить по общепринятым и выполняемым всеми правилам.