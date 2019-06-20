Аналитики не исключают банкротства российских авиакомпаний из-за долгов

Высокая долговая нагрузка российских авиакомпаний грозит дефолтом и банкротством многих участникам рынка. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства АКРА.



Авиакомпании несут убытки на внутренних и международных рейсах / Новости от 01.10.2018 10:49

По оценкам экспертов, даже у крупных перевозчиков на выплату процентов по кредитам и лизингу уходит больше половины прибыли. Нагрузка на средние и мелкие авиакомпании еще выше.

"У крупных российских авиакомпаний денежные потоки покрывают процентные и лизинговые платежи с небольшим запасом. Уровень риска средних и малых авиаперевозчиков в описанной ситуации еще выше. При сохранении текущих рыночных тенденций это может привести к росту количества дефолтов и банкротств на рынке", - цитирует издание "Коммерсантъ" выводы агентства.

Причина такой ситуации заключается в высокой стоимости заемного капитала в России, а также в четырехкратном росте парта за последние полтора года, который не позволяет авиакомпаниям поднять цены на билеты и компенсировать рост расходов на топливо и лизинг, считают эксперты. В целом аналитики констатируют, что авиационная отрасль в стране находится в глубоком системном кризисе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России ожидаются высокие темпы роста цен на авиабилеты. Об этом заявляют в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Читайте также: Авиация - болевая точка суверенитета России

Прибыль авиакомпаний идет на снижение