Высокая долговая нагрузка российских авиакомпаний грозит дефолтом и банкротством многих участникам рынка. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства АКРА.
По оценкам экспертов, даже у крупных перевозчиков на выплату процентов по кредитам и лизингу уходит больше половины прибыли. Нагрузка на средние и мелкие авиакомпании еще выше.
"У крупных российских авиакомпаний денежные потоки покрывают процентные и лизинговые платежи с небольшим запасом. Уровень риска средних и малых авиаперевозчиков в описанной ситуации еще выше. При сохранении текущих рыночных тенденций это может привести к росту количества дефолтов и банкротств на рынке", - цитирует издание "Коммерсантъ" выводы агентства.
Причина такой ситуации заключается в высокой стоимости заемного капитала в России, а также в четырехкратном росте парта за последние полтора года, который не позволяет авиакомпаниям поднять цены на билеты и компенсировать рост расходов на топливо и лизинг, считают эксперты. В целом аналитики констатируют, что авиационная отрасль в стране находится в глубоком системном кризисе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России ожидаются высокие темпы роста цен на авиабилеты. Об этом заявляют в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
Читайте также: Авиация - болевая точка суверенитета России
Прибыль авиакомпаний идет на снижение
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".