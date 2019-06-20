Путин о падении уровня жизни: несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками

В Москве в эти минуты проходит восемнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.
В ходе нее прозвучал вопрос: "Люди пишут, что жить стало тяжелее".
Ответ Владимира Путина:
— Это действительно так. Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Это даже не санкции, а ситуация на рынках с товарами нашего экспорта — нефть, металлы, химия и т. д. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас ситуация постепенно выравнивается.
Одна из существенных статей расходов — выплаты по кредитам, до 40 процентов от заработной платы. ЦБ должен обратить внимание, нам эти пузыри не нужны.
Рост заработных плат есть. В номинальном выражении начисленная зарплата в прошлом году — 33 тысячи, в этом — почти 45 тысячи. Я говорю о средних цифрах. Приходится о них говорить — у нас большая разница по отраслям и по регионам.
Реальная зарплата в 2018 году — рост 8,5 процентов. Это восстановительный рост, я считаю. Кроме того, все уровни власти старались выполнять майские указы 2012 года. Если б их не было, не было бы и роста зарплата.
В этом году проиндексируем зарплаты военнослужащих. И по пенсиям: в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента. С 1 апреля пенсии повышены на 2 процента. Будут повышены пенсии военных пенсионеров.
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