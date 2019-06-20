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Эксперты: в апреле россияне взяли 1,37 млн микрозаймов

Экономика print

Микрофинансовые организации в апреле текущего года сократили выдачи займов гражданам Российской Федерации.


Россияне набрали кредитов на 68 млрд для погашения старых займов / Новости от 30.10.2018 16:39

Об этом сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Согласно предоставленной информации, выдачи займов россиянам сократились на целых 7,5%.

Таким образом, в апреле текущего года граждане РФ взяли у микрофинансовых организаций 1,37 миллиона займов.

Месяцем ранее же, в марте, россияне оформили 1,48 миллиона займов.

Тем не менее, отметили в бюро кредитных историй "Эквифакс", сегодняшний день по-прежнему демонстрирует стабильно высокий рост на услуги микрофинансовых организаций у населения страны.

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Темы деньги экономика
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