Микрофинансовые организации в апреле текущего года сократили выдачи займов гражданам Российской Федерации.
Об этом сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно предоставленной информации, выдачи займов россиянам сократились на целых 7,5%.
Таким образом, в апреле текущего года граждане РФ взяли у микрофинансовых организаций 1,37 миллиона займов.
Месяцем ранее же, в марте, россияне оформили 1,48 миллиона займов.
Тем не менее, отметили в бюро кредитных историй "Эквифакс", сегодняшний день по-прежнему демонстрирует стабильно высокий рост на услуги микрофинансовых организаций у населения страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".