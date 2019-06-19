Россияне все чаще покупают водку в малой таре - бутылках емкостью 0,1 или 0,25 литра. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные производителей и экспортеров.
Малая тара остается единственным растущим сегментом в категории водки и составляет 23% от всех продаж. По данным компании Nielsen, за год, который завершился в марте 2019 года, продажи в такой таре выросли на 5% в натуральном выражении, на 4% - в денежном.
Водку в маленьких бутылках выбирают те, кто пьет часто, подчеркивает вице-президент компании "Руст" Игорь Косачев. Небольшие емкости пользуются спросом в сегментах минимальной розничной цены и эконом. Меняется и культура потребления водки: люди больше заняты, у них нет времени выпивать, поэтому им больше подходит тара в 0,1 литра или 0,25 литра.
Как считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, в кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше. Он призвал не связывать эту тенденцию только с экономией.
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