Россия вошла в топ-30 наиболее привлекательных стран для экспертов в сфере IT. Об этом говорят результаты исследования, проведенного компаниями Boston Consulting Group и The Network.
"Россия заняла 25-е место из 180 стран - участниц опроса по уровню привлекательности для цифровых экспертов как основного места работы, войдя в топ-30 самых привлекательных стран",- передает выводы специалистов компания HeadHunter.
Наибольшее количество специалистов в сфере цифровых технологий готовы переехать в Россию из Казахстана (38%) и Белоруссии (27%). Потенциальными поставщиками IT-кадров для России являются также Турция, Ангола, Никарагуа, Сербия, Литва, Перу, Эстония и Украина.
По данным HeadHunter, на одну вакансию в сфере IT в России приходится менее трех соискателей, что говорит о дефиците специалистов. Цифровые специалисты могут рассчитывать на высокую зарплату. Средние заработные платы в этой сфере превышают 88 тысяч рублей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".