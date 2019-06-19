Исследование: Россия вошла в список 30 самых привлекательных для IT-экспертов стран

Россия вошла в топ-30 наиболее привлекательных стран для экспертов в сфере IT. Об этом говорят результаты исследования, проведенного компаниями Boston Consulting Group и The Network.



Самые прибыльные вакансии: больше всех платят управленцам и программистам / Новости от 06.04.2019 09:39

"Россия заняла 25-е место из 180 стран - участниц опроса по уровню привлекательности для цифровых экспертов как основного места работы, войдя в топ-30 самых привлекательных стран",- передает выводы специалистов компания HeadHunter.

Наибольшее количество специалистов в сфере цифровых технологий готовы переехать в Россию из Казахстана (38%) и Белоруссии (27%). Потенциальными поставщиками IT-кадров для России являются также Турция, Ангола, Никарагуа, Сербия, Литва, Перу, Эстония и Украина.

По данным HeadHunter, на одну вакансию в сфере IT в России приходится менее трех соискателей, что говорит о дефиците специалистов. Цифровые специалисты могут рассчитывать на высокую зарплату. Средние заработные платы в этой сфере превышают 88 тысяч рублей.