Самые большие пенсии получают жители регионов Дальнего Востока.
Об этом свидетельствуют данные доклада Министерства труда Российской Федерации о социально-экономическом положении пожилых россиян в минувшем году.
Согласно предоставленной информации, средний размер пенсии в Дальневосточном федеральном округе составляет 16 тысяч 534 рубля.
Наименьшие же пенсии, отмечает Минтруд РФ, зафиксированы в Северо-Кавказском федеральном округе - тамошние пенсионеры получают в среднем по 12 тысяч 865 рублей в месяц.
Регионом с самым высоким средним размером пенсии является Чукотка - там пожилые люди получают по 27 тысяч рублей. Чуть меньше получают пенсионеры из Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа.
Регионом же с наименьшим средним размером пенсии стала республика Дагестан. Там пенсионеры получают в среднем по 11 тысяч 854 рубля в месяц. Примерно такая же ситуация, отмечает российское ведомство, и в Кабардино-Балкарии да Калмыкии.
Отметим, что средний размер пенсии в целом в Российской Федерации в минувшем году составил всего 14 тысяч 825 рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что количество официально работающих пенсионеров сокращается.
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