Варшава: ситуация с "Дружбой" вынудила Польшу тратить стратегические запасы нефти

Перебои с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" вынудили Польшу тратить стратегические запасы нефти.



Зачем «грязную» нефть загрузили в трубопровод «Дружба» / Новости от 07.05.2019 22:41

Об этом сообщили в Министерстве энергетики государства Восточной Европы.

В ведомстве отметили, что "в целях обеспечения непрерывности переработки нефти" Польше пришлось потратить 1,1 миллион тонн нефти.

Отметим, что сегодня также стало известно о намерении польского концерна Orlen требовать от Российской Федерации компенсации убытков из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба".

В руководстве Orlen также заявили, что компания будет требовать от России и компенсаций за недопоставки по контрактам.

Польский концерн, согласно общедоступной информации, в данный момент продолжает оценивать ущерб.

Напомним, что в апреле текущего года Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поставляемой через трубопровод "Дружба", а также приостановила прием сырья из РФ.

Вслед за постсоветской республикой поставки нефти по "Дружбе" приостановила и Польша.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим" предварительно подсчитал сумму ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба".

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