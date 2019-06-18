Перебои с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" вынудили Польшу тратить стратегические запасы нефти.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики государства Восточной Европы.
В ведомстве отметили, что "в целях обеспечения непрерывности переработки нефти" Польше пришлось потратить 1,1 миллион тонн нефти.
Отметим, что сегодня также стало известно о намерении польского концерна Orlen требовать от Российской Федерации компенсации убытков из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба".
В руководстве Orlen также заявили, что компания будет требовать от России и компенсаций за недопоставки по контрактам.
Польский концерн, согласно общедоступной информации, в данный момент продолжает оценивать ущерб.
Напомним, что в апреле текущего года Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поставляемой через трубопровод "Дружба", а также приостановила прием сырья из РФ.
Вслед за постсоветской республикой поставки нефти по "Дружбе" приостановила и Польша.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим" предварительно подсчитал сумму ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба".
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