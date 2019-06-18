Forbes: 20-ти землевладельцам России принадлежат 8 млн га

Двадцать российских землевладельцев контролируют 7,87 миллионов гектар земли.



Forbes назвал самых богатых блогеров мира / Новости от 10.12.2018 15:16

Об этом сообщает американский финансово-экономический журнал Forbes.

Общая стоимость земель, указывает издание, равняется 471,7 миллиардов рублей.

В двадцатку крупнейших землевладельцев современной России, сообщает Forbes, входят Андрей Гурьев, Вадим Мошкович, Владимир Евтушенков, Олег Дерипаска, Игорь Худокормов, а также, например, братья Виктор и Александр Линники.

Самый большой участок по площади принадлежит именно Линникам, владельцем компании "Мираторг". Виктор и Александр, отмечает издание, владеют 1 миллионом гектар земли.

Самый же дорогой участок земли принадлежит семье бывшего главы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева. Его фирма "Агрокомплекс" распоряжается 649 тысячами гектар стоимостью 68,5 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Forbes составили рейтинг российских филантропов.

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