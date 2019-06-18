Российская Федерация снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявили в Министерстве экономики США.
В апреле текущего года, сообщает американское ведомство, Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 1,6 миллиарда долларов.
Таким образом, отмечают в Министерстве экономики Соединенных Штатов Америки, вложения Российской Федерации сократились с 13,716 миллиардов долларов до 12,136 миллиардов.
В американском ведомстве отметили, что 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 же — на краткосрочные.
Отметим, что Российская Федерация на сегодняшний день не входит и в 30-ку крупнейших держателей государственных ценных бумаг Соединенных Штатов Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный банк перечислил основные риски для российской экономики.
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