РФ продолжает сокращать вложения в госдолг США

Российская Федерация снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки.



Экономика США понесла рекордные убытки от приостановления работы правительства / Новости от 28.01.2019 10:02

Об этом заявили в Министерстве экономики США.

В апреле текущего года, сообщает американское ведомство, Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 1,6 миллиарда долларов.

Таким образом, отмечают в Министерстве экономики Соединенных Штатов Америки, вложения Российской Федерации сократились с 13,716 миллиардов долларов до 12,136 миллиардов.

В американском ведомстве отметили, что 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 же — на краткосрочные.

Отметим, что Российская Федерация на сегодняшний день не входит и в 30-ку крупнейших держателей государственных ценных бумаг Соединенных Штатов Америки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный банк перечислил основные риски для российской экономики.

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