Минтруд: каждый пятый пенсионер в России продолжает работать

Более 20% пенсионеров в России продолжают работу и после выхода на заслуженный отдых. Об этом говорят данные, опубликованные на официальном сайте Министерства труда РФ.



Пенсионный фонд России повысит выплаты работающим пенсионерам

На январь текущего года общее число пенсионеров составляет чуть больше 43 миллионов человек, из них 9,6 миллиона продолжают работать. Доля работающих пенсионеров в общей численности составляет 20,4%, уточняют в Пенсионном фонде России.

"После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер", - сказано в докладе министерства.

В Минтруде уточняют, что доля пенсионеров, обратившихся за помощью в поиске работы в государственные службы занятости, составляет 4,2 % от общей численности обратившихся граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предложение региональных властей изменить критерии определения бедности не сделает жизнь людей лучше. Об этом в интервью телеканалу "360" сказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы России Светлана Бессараб.

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