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Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина

Экономика print

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность создания собственной криптовалюты. Об этом глава ЦБ рассказала на студенческой конференции в "Сколково".


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Набиуллина пояснила, что многие центробанки разных стран мира рассматривают возможность создания собственной криптовалюты. Но это произойдет только после того, как технология распределенных реестров станет более надежной и зрелой. Кроме того, Набиуллина считает, что к использованию такой технологии должно быть готово общество.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала отчет Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства, которое пояснило, почему криптовалюты еще не могут выполнять роль мировых денег.

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Темы экономика набиуллина банк россии криптовалюта
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