Сегодняшний день диктует необходимость ввести в России углеродный налог.
Об этом в интервью РИА на полях Петербургского международного форума заявил глава российской компании "Роснано" Анатолий Чубайс.
Новый налог, уверен он, простимулирует отечественных промышленников снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.
В Евросоюзе, например, отметил Чубайс, уже приняты решения, согласно которым импортируемые товары облагаются дополнительным налогом в том случае, если они не удовлетворяют по предельным выбросам углекислого газа при производстве.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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