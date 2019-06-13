Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ: банки начали требовать от россиян сведения о происхождении денег на счете

Экономика print

Российские банки начали пристальней интересоваться не только происхождением средств на вкладах граждан страны, но и тем, куда их клиенты тратят свои сбережения.


Сбербанк прокомментировал информацию о блокировке карт за необоснованные переводы / Новости от 27.11.2018 15:27

Об этом, ссылаясь на клиентов российских банков, сообщают "Известия".

Например, рассказывают клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка, кредитные организации внезапно затребовали у них сведения о происхождении денег для открытия вклада и о том, куда были потрачены средства, снятые со счета.

В одном из случаев, сообщают средства массовой информации, банк даже принял решение заблокировать счет клиента.

Руководство Сбербанка сообщило СМИ, что требуют от своих клиентов вышеуказанные сведения якобы в связи с подозрительными операциями. В соответствии с "антиотмывочным" законодательством, пояснили там, банкам приходятся проверят все операции в пределах 600 тысяч рублей.

Специалисты в области экономики и банковского дела отмечают, что у банков есть право на подобные проверки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власть запустит систему автоматического поиска россиян, живущих за чертой бедности.

Читайте также:

Банки заблокируют карты за любой непривычный перевод.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сми банк деньги экономика
Обсудить
Актуальная аналитика
Путешествия
Зачем стюардессы здороваются с пассажирами?
Здоровье и профилактика
Полезные добавки к чаю
Собаки
Можно ли собаке кошачий корм?
Новости Все >
СМИ: банки начали требовать от россиян сведения о происхождении денег на счете
Переход застройщиков на счета эскроу могут отложить до 1-го октября
Оценивать эффективность работы губернаторов будет правительство
В Киеве призвали Зеленского превратить Украину в "Швейцарию Восточной Европы"
ВЦИОМ: "Ну, погоди!" – любимый мультфильм россиян
Замглавы Народной милиции ДНР: США используют Украину как хранилище ядерных отходов
Путин: отношения РФ и США становятся все хуже и хуже
США на деньги Варшавы разместят в Польше эскадрилью своих беспилотников
Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса Бонда
МИД Венесуэлы объявил о скором визите Мадуро в Россию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Военные новости
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Военные новости
В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы

Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.

Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
США и Канада. Новости и аналитика
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Новости Украины
Климкин пригрозил отказаться от "вежливых жестов" после возвращения России в ПАСЕ
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Медведев предположил, что в будущем рабочая неделя станет четырехдневной
Игорь Буккер Американские индейцы - это древние сибиряки? Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов
Комментарии
Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы
Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы
"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов
США переименовали Киев и забыли о Москве
"Чернобыль" как страшилка для псевдопатриотов
Стало известно, какую сумму вывел Навальный с биткоин-кошельков на заграничные поездки
Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы
Полиция задержала более 200 участников акции в центре Москвы
США переименовали Киев и забыли о Москве
Санкции России против Украины введены пока только на словах
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
В России запустят систему поиска бедноты
Силуанов: кредиты и сокращение теневого сектора — причины падения доходов россиян
Конференция "Сильной России" собрала более двух тысяч человек
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Губернатор Кузбасса поручил решить проблемы жителей Киселёвска, попросивших убежища в Канаде
Китай: "Колонизаторам спасибо! До свидания!"
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Климкин пригрозил отказаться от "вежливых жестов" после возвращения России в ПАСЕ
Глава МВД попросит президента уволить главу наркополиции и УВД по ЗАО Москвы
Климкин пригрозил отказаться от "вежливых жестов" после возвращения России в ПАСЕ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ