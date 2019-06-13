Российские банки начали пристальней интересоваться не только происхождением средств на вкладах граждан страны, но и тем, куда их клиенты тратят свои сбережения.
Об этом, ссылаясь на клиентов российских банков, сообщают "Известия".
Например, рассказывают клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка, кредитные организации внезапно затребовали у них сведения о происхождении денег для открытия вклада и о том, куда были потрачены средства, снятые со счета.
В одном из случаев, сообщают средства массовой информации, банк даже принял решение заблокировать счет клиента.
Руководство Сбербанка сообщило СМИ, что требуют от своих клиентов вышеуказанные сведения якобы в связи с подозрительными операциями. В соответствии с "антиотмывочным" законодательством, пояснили там, банкам приходятся проверят все операции в пределах 600 тысяч рублей.
Специалисты в области экономики и банковского дела отмечают, что у банков есть право на подобные проверки.
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